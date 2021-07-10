Слуцкий рассказал о повреждении Самошникова

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после первого матча на Кубке Матч Премьер с «Химками» (1:0) рассказал о повреждении защитника Илья Самошникова.

«У него есть какой-то дискомфорт в области ахилла. Вроде бы самого страшного нет, поэтому, скорее всего, воспалена сумка ахиллова сухожилия. Пока это предварительный диагноз. Точно поймём уже после МРТ», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

«Рубин» и «Химки» провели матч в рамках турнира Кубок Матч Премьер. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в подмосковных Химках и завершилась победой казанцев со счётом 1:0. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия здорово пробил с левой ноги и открыл счёт в конце матча.