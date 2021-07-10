Филип Фоден, скорее всего, не сыграет в финале Евро-2020

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Филип Фоден сегодня, 10 июля, пропустил тренировку национальной команды. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт заявил, что, скорее всего, хавбек не сыграет в финале чемпионата Европы — 2020 со сборной Италии.

«Его участие под вопросом. Наши врачи сообщат последнюю информацию об этом позже. Это не что-то серьёзное, это просто вопрос участия Фодена в этом конкретном матче», — цитирует Саутгейта Squawka.

Сообщалось, что Фоден не участвовал в командном занятии в качестве меры предосторожности из-за незначительного повреждения. Остальные игроки сборной тренировались в обычном режиме.



Финал чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия состоится завтра, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. В полуфинале Евро сборная Англии в дополнительное время одолела Данию (2:1). В свою очередь, национальная команда Италии переиграла Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен).