Филип Фоден, скорее всего, не сыграет в финале Евро-2020

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Филип Фоден сегодня, 10 июля, пропустил тренировку национальной команды. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт заявил, что, скорее всего, хавбек не сыграет в финале чемпионата Европы — 2020 со сборной Италии.
«Его участие под вопросом. Наши врачи сообщат последнюю информацию об этом позже. Это не что-то серьёзное, это просто вопрос участия Фодена в этом конкретном матче», — цитирует Саутгейта Squawka.
Сообщалось, что Фоден не участвовал в командном занятии в качестве меры предосторожности из-за незначительного повреждения. Остальные игроки сборной тренировались в обычном режиме.
Финал чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия состоится завтра, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. В полуфинале Евро сборная Англии в дополнительное время одолела Данию (2:1). В свою очередь, национальная команда Италии переиграла Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 пен).
- 10 июля 2021
-
22:43
-
22:39
-
22:28
-
22:10
-
22:03
-
21:52
-
21:50
-
21:46
-
21:42
-
21:31
-
21:19
-
21:07
-
21:00
-
20:38
-
20:10
-
20:07
-
19:58
-
19:58
-
19:41
-
19:36
-
19:24
-
19:14
-
19:01
-
18:57
-
18:56
-
18:55
-
18:37
-
18:35
-
18:20
-
18:12
-
18:00
-
17:43
-
17:40
-
17:37
-
17:32