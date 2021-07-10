Фанаты «Спартака» устроили в Екатеринбурге акцию в поддержку певицы МакSим
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Болельщики «Спартака» поддержали певицу МакSим, которая находится в коме после заболевания коронавирусом.
Фанаты исполнили песню «Знаешь ли ты» на одной из улиц Екатеринбурга. Видео опубликовано в «Инстаграме» Евгения Кексина.
Ранее певица МакSим оказалась в больнице с пневмонией и поражением лёгких, а позже была введена в искусственную кому. Её тесты на коронавирус показывали отрицательный результат, несмотря на все симптомы, сопутствующие заболеванию. Сейчас певица в тяжёлом состоянии, у неё более 75% поражения лёгких. МакSим остаётся в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату ЭКМО.
Песня МакSим «Знаешь ли ты» пользуется популярностью у болельщиков красно-белых, поющих её на домашних матчах клуба.
Новость по теме«Спартак» выразил поддержку родным и близким певицы МакSим
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