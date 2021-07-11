Аргентина — Бразилия: онлайн-трансляция финала Кубка Америки начнётся в 3:00

11 июля 2021 года состоится матч финала Кубка Америки, в котором сыграют Аргентина и Бразилия. Встреча состоится в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В прямом эфире матч покажет «Okko Спорт».

В первом полуфинале сборная Бразилии одолела Перу за счёт одного гола (1:0), автором которого стал полузащитник Лукас Пакета. Во второй встрече 1/2 финала национальная команда Аргентины встречалась с Колумбией. В основное время матча соперники обменялись голами (1:1). У аргентинцев забил нападающий Лаутаро Мартинес, а у колумбийцев отличился форвард Луис Диас. В серии пенальти точнее оказалась Аргентина — 3:2.