Аргентина — Бразилия: онлайн-трансляция финала Кубка Америки начнётся в 3:00
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11 июля 2021 года состоится матч финала Кубка Америки, в котором сыграют Аргентина и Бразилия. Встреча состоится в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В прямом эфире матч покажет «Okko Спорт».
В первом полуфинале сборная Бразилии одолела Перу за счёт одного гола (1:0), автором которого стал полузащитник Лукас Пакета. Во второй встрече 1/2 финала национальная команда Аргентины встречалась с Колумбией. В основное время матча соперники обменялись голами (1:1). У аргентинцев забил нападающий Лаутаро Мартинес, а у колумбийцев отличился форвард Луис Диас. В серии пенальти точнее оказалась Аргентина — 3:2.
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