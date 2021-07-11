Месси прямо с поля связался с семьёй по видеосвязи после победы в Кубке Америки. Видео

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прямо с поля связался с семьёй по видеосвязи после победы в Кубке Америки. Из-за коронавирусных ограничений его близкие не смогли присутствовать в Бразилии.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Copa América. Права на ролик принадлежат CONMEBOL.

Сборная Аргентины в финале Кубка Америки обыграла команду Бразилии со счётом 1:0. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». Победный гол в матче на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария. Результативной передачей отметился Родриго Де Пауль.

Аргентина выиграла 15-й титул и сравнялась с Уругваем по количеству выигранных Кубков Америки. Кроме того, аргентинская команда 14 раз становилась серебряным призёром и ещё пять раз бронзовым. В активе Уругвая шесть вторых мест и девять третьих.