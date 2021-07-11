Слуцкий назвал требования Минспорта основной проблемой воспитания футболистов в России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал главную проблему воспитания молодых игроков в России. Напомним, специалист сделал свою футбольную академию.
«Основная проблема, если мы говорим про детско-юношеский футбол: у нас львиное количество школ от министерства спорта, и Российский футбольный союз к ним отношения не имеет. И в Минспорта есть свои требования, акты – сколько нужно тренироваться, когда, с какого года и так далее – они не имеют ничего общего с футболом.
Бюджеты вот этих академий от министерства спорта в разы выше, но эффективность их в разы ниже. Не потому, что тренеры плохие, а потому что разработанная министерством спорта система подготовки не просто внедряется, а насаживается. И нельзя по-другому. Например, я же работал в бюджетной школе — мы тогда с «Ротором» сотрудничали — у тебя два обязательных турнира в году и три тренировки в неделю. Ты можешь вырастить кого-то за два турнира и три тренировки в неделю? А деньги тратятся огромные. Министерство спорта тратит громадные средства, но это настолько неэффективно, что мой конкретно частный пример (школа им. Леонида Слуцкого) показывает, что отдельный человек может сделать школу — по этому сезону — вообще самую эффективную в зоне центр.
В школах под РФС есть система лицензирования, а школы Минспорта классифицируются по категориям. Ты можешь иметь от Минспорта самую высшую категорию, но, перейдя под РФС, у тебя вообще может не быть лицензии. Нужно для начала привести в единую норму систему подготовки детско-юношеских команд", — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Футбольный Биги».
- 11 июля 2021
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