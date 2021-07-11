«Урал» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Урал» встречался с самарскими «Крыльями Советов». Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 30-й минуте встречи счёт открыл нападающий самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко. На 52-й минуте полузащитник «Урала» Андрей Егорычев сравнял счёт. Через шесть минут главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, который успешно исполнил хавбек екатеринбургской команды Эрик Бикфалви. На 116-й минуте форвард «Урала» Андрей Панюков установил итоговый счёт.



Команды провели два тайма по 45 минут, а также ещё один 30-минутный отрезок. 18 июля «Урал» и «Крылья Советов» проведут ещё одну товарищескую встречу.