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«Урал» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче

«Урал» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче
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В товарищеском матче «Урал» встречался с самарскими «Крыльями Советов». Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 30-й минуте встречи счёт открыл нападающий самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко. На 52-й минуте полузащитник «Урала» Андрей Егорычев сравнял счёт. Через шесть минут главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, который успешно исполнил хавбек екатеринбургской команды Эрик Бикфалви. На 116-й минуте форвард «Урала» Андрей Панюков установил итоговый счёт.

Команды провели два тайма по 45 минут, а также ещё один 30-минутный отрезок. 18 июля «Урал» и «Крылья Советов» проведут ещё одну товарищескую встречу.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
11 июля 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Урал
Екатеринбург, Россия
Окончен
3 : 1
ДВ
Крылья Советов
Самара, Россия
0:1 Цыпченко – 30'   1:1 Егорычев – 52'   2:1 Бикфалви – 58' (пен)   3:1 Панюков – 116'
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