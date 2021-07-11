Экс-форвард ЦСКА Оланаре перешёл в турецкий клуб

Нигерийский нападающий Аарон Оланаре, известный российским болельщикам по игре за ЦСКА и «Амкар», стал игроком турецкого «Эрзурумспора», сообщается на официальном сайте клуба.

Форвард перешёл в «Эрзурумспор», который играет в Первой лиге Турции, на правах свободного агента.

Последним клубом Оланаре был «Чанчунь Ятай», выступавший во втором по силе дивизионе Китая. Футболист перешёл туда зимой 2020 года из «Сычуань Лонгфор» на правах свободного агента.

В августе 2018 года ЦСКА объявил о расторжении контракта с Оланаре по обоюдному согласию. Аарон перешёл в стан армейцев из «Гуанчжоу Фули» в 2016 году. В составе ЦСКА он провёл 28 матчей и стал автором четырёх забитых мячей. Ранее он выступал в Нигерии и Норвегии. Во второй половине сезона-2017/2018 Оланаре выступал на правах аренды за пермский «Амкар».