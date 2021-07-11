Тульский «Арсенал» обыграл «Карабах» в товарищеском матче

Сегодня, 11 июля, тульский «Арсенал» провёл товарищеский матч с клубом «Карабах». Встреча прошла на стадионе «Лерберг-Арена» (Кирхдорф, Австрия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу российского коллектива. Обслуживала матч местная бригада арбитров.
На протяжении всей встречи команды показывали равный футбол. Единственный гол в матче был забит на 20-й минуте, его автором стал нападающий «Арсенала» Евгений Марков. Вторая половина встречи прошла без забитых мячей. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу тульских «канониров» с минимальным преимуществом на табло.
Напомним, по итогам сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге тульская команда заняла 14-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 30 матчах. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 65 очков по итогам сезона.
- 11 июля 2021
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