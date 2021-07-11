Витория: российский чемпионат не такой простой, как многие думают

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после разгромной победы в матче с «Сочи» (4:0) высказался об уровне российского чемпионата.
«Бакаев сказал правильно. Мы находимся на сборах и в этапе подготовки, внедряем что-то новое в игру. В чемпионате будет сложнее. Российский чемпионат не такой простой, как многие думают. Я его изучил и могу это сказать с уверенностью. Нужно ещё работать и перенести всё на чемпионат. С сезоном многое изменится, но в сегодняшней игре ребята показали отличный футбол и выполнили установку», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Сегодня, 11 июля, московский «Спартак» встретился с «Сочи» в Кубке Матч Премьер. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:0 в пользу красно-белых.
- 11 июля 2021
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