Витория: российский чемпионат не такой простой, как многие думают

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после разгромной победы в матче с «Сочи» (4:0) высказался об уровне российского чемпионата.



«Бакаев сказал правильно. Мы находимся на сборах и в этапе подготовки, внедряем что-то новое в игру. В чемпионате будет сложнее. Российский чемпионат не такой простой, как многие думают. Я его изучил и могу это сказать с уверенностью. Нужно ещё работать и перенести всё на чемпионат. С сезоном многое изменится, но в сегодняшней игре ребята показали отличный футбол и выполнили установку», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Сегодня, 11 июля, московский «Спартак» встретился с «Сочи» в Кубке Матч Премьер. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:0 в пользу красно-белых.