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Игроки сборных Италии и Англии встали на колено перед началом финального матча Евро

Игроки сборных Италии и Англии встали на колено перед началом финального матча Евро
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Все футболисты сборных Италии и Англии преклонили колено перед началом финального матча Евро в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).

Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче на 3-й минуте открыла сборная Англии. Автором гола стал фланговый защитник Люк Шоу. На дальней штанге он ногой замкнул фланговый навес Кирана Триппьера. Джанлуиджи Доннарумма не выручил.

Встречу финала Евро-2020 обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогают ему ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Карлос Дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (Германия).

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