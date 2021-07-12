Сборная Англии имеет в составе шесть игроков атаки перед серией пенальти в финале Евро

Победитель Евро-2020 будет определён в серии послематчевых пенальти. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сделал две замены на последних минутах матча, выпустив на поле игроков атакующего плана — Джейдона Санчо и Маркуса Рашфорда. С поля ушёл капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, а также Кайл Уолкер.
Основное время матча между сборными Италии и Англии завершилось вничью — 1:1. Два дополнительных тайма по 15 минут также не выявили победителя.
Финал континентального первенства обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогают ему ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Карлос Дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (Германия).
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.
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