Стогниенко включил в эфире песню Челентано в честь победы сборной Италии

Комментатор Владимир Стогниенко, работавший на финальном матче чемпионата Европы — 2020 между сборными Италии и Англии, во время эфира включил песню Адриано Челентано Azzurro в честь победы итальянцев.

Челентано — один из самых известных музыкантов и актёров Италии. Azzurro (голубой) — цвет национальной команды по футболу.

Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.