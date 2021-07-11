Италия — Англия. Онлайн. Судьи сделают англичан чемпионами Евро-2020?
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Подробности главного матча года — в нашей трансляции.
Привет, друзья! Вот и настал долгожданный день финала Евро-2020. Сегодня, 11 июля 2021 года, Италия и Англия выяснят, кто станет сильнейшей сборной континента. Итальянцы не были чемпионами Европы с 1968 года, англичане — никогда. Кто прервёт продолжительную серию без успехов на Евро? Подключайтесь к нашей онлайн-трансляции — будет интересно.
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