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Италия — Англия, прямая трансляция матча, финал чемпионата Европы, онлайн матча Италия — Англия, ЕВРО-2020, 11 июля 2021

Италия — Англия. Онлайн. Судьи сделают англичан чемпионами Евро-2020?
Андрей Буров Кирилл Закатченко
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Италия — Англия. Онлайн
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Подробности главного матча года — в нашей трансляции.

Привет, друзья! Вот и настал долгожданный день финала Евро-2020. Сегодня, 11 июля 2021 года, Италия и Англия выяснят, кто станет сильнейшей сборной континента. Итальянцы не были чемпионами Европы с 1968 года, англичане — никогда. Кто прервёт продолжительную серию без успехов на Евро? Подключайтесь к нашей онлайн-трансляции — будет интересно.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Финал
11 июля 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Италия
Не начался
Англия
Турнирная таблица Евро-2020
Календарь матчей Евро-2020
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