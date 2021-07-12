Бонуччи признан лучшим игроком финального матча Евро-2020 Италия — Англия

Вчера, 11 июля, сборная Италии встретилась с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, лучшим игроком встречи был признан 34-летний центральный защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи, отметившийся забитым мячом в ворота англичан.

«Бонуччи здорово отработал в обороне, точными передачами начинал атаки своей команды и забил важнейший гол», — отметил технический наблюдатель УЕФА Пэки Боннер.

Публикация доступна в «твиттере» УЕФА.

Леонардо принял участие во всех семи играх чемпионата Европы – 2020, при нём Италия трижды сыграла на ноль.