Рауль Рианчо: Англия сыграла плохо! В финале Евро победила команда с наибольшим опытом
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу сборной Италии в финале чемпионата Европы — 2020.
«Мои поздравления Италии. Я считаю, что победила команда, которая сыграла лучше всех на этом чемпионате. Англия вообще сыграла плохо! Победила команда с наибольшим опытом. Но я думаю, что Испания могла бы попасть в этот финал.
Ключ успеха итальянцев в финале? Сочетание молодых игроков с опытными. У англичан же не было конкретной игровой модели в этом матче. Да, они неплохо защищались, но делали акцент на индивидуальных действиях игроков, а не на коллективной работе. Стерлинг больше всех выбивался из игры — Италия благодаря слаженности просто выключила его», — цитирует Рианчо РБК-Спорт.
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