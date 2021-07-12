Рауль Рианчо: Англия сыграла плохо! В финале Евро победила команда с наибольшим опытом

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу сборной Италии в финале чемпионата Европы — 2020.

«Мои поздравления Италии. Я считаю, что победила команда, которая сыграла лучше всех на этом чемпионате. Англия вообще сыграла плохо! Победила команда с наибольшим опытом. Но я думаю, что Испания могла бы попасть в этот финал.

Ключ успеха итальянцев в финале? Сочетание молодых игроков с опытными. У англичан же не было конкретной игровой модели в этом матче. Да, они неплохо защищались, но делали акцент на индивидуальных действиях игроков, а не на коллективной работе. Стерлинг больше всех выбивался из игры — Италия благодаря слаженности просто выключила его», — цитирует Рианчо РБК-Спорт.