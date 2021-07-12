Каррагер: моё сердце болит за игроков. Это слишком жестокий способ проиграть

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер дал комментарий после финального матча чемпионата Европы — 2020, победителем которого стала национальная команда Италии.
«Моё сердце болит за игроков, особенно за тех, кто промазал пенальти. Я был там. Давление на Санчо и Рашфорда усилилось, потому что они были выпущены на поле исключительно для исполнения пенальти. Это слишком жестокий способ проиграть.
Не стоит критиковать то, как Англия подошла к игре — даже когда была впереди. Они следовали шаблону, который привёл их к финалу. Ни одна команда не создавала моментов против Англии на протяжении всего турнира. Италия тоже не создала много моментов сегодня. Сколько сейвов сделал Джордан Пикфорд перед серией пенальти?
За исключением игры с Украиной Англия не забивала много голов, но была хорошо организована, её было трудно обыграть. Но вечер финала оказался слишком большим шагом против прекрасной, опытной команды Италии», — цитирует Каррагера the Telegraph.
- 12 июля 2021
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