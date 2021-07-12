«Посмеюсь над собой». Василий Уткин назвал лучшего тренера на Евро-2020

Известный блогер Василий Уткин рассказал, кого считает лучшим тренером на прошедшем чемпионате Европы.

«Как никогда много разговоров на этом турнире было о тренерах. В том числе и потому, что российский тренер персонально провалился на этом большом турнире. По-моему, случился некоторый перелом, и теперь сборную уже не воспринимают как команду суррогатного свойства, которая в качестве уступит любому большому клубу. Это не так. На чемпионате мы увидели массу идей, которые можно заложить в национальную команду с оговорками, что игроки проводят вместе меньше времени, да и турнир очень скоротечный.



Мы увидели новое лицо Италии, мы увидели Данию как команду-трансформер, которая преодолела сложнейшую коллизию с потерей своего лидера. Датчане на этом чемпионате запомнятся сильнее, чем в 1992 году, когда они стали чемпионами, приехав, что называется, с пляжа. Тот чемпионат был отчаянно неинтересным и героев не подарил.



В ситуации со сборной Дании очень яркое впечатление произвела именно смена тренера. Выводил её на Евро другой специалист, у которого закончился контракт. Я говорю о норвежце Оге Харейде. Вместо него пришёл датчанин Каспер Юльманн, и оказалось, что он прекрасно ориентируется в системе датского футбола, и команда-трансформер ему тоже удалась.



Это Евро снова открыло нам глаза на профессию тренера сборной как отдельный вид достаточно высокого искусства. Так что тренера я тоже обязан назвать. Ну и раз я поиздевался, взяв в символическую сборную Альваро Морату, то давайте я тут посмеюсь и над собой. Чёрт с вами, пускай символическим тренером моей символической сборной символического чемпионата Европы будет Роберто Манчини. Уговорили», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Финальный матч чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.