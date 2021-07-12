Экс-тренер «Александрии»: сборная России на Евро-2020 стала приятным разочарованием

Бывший тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020.



«Наибольшим разочарованием на Евро-2020 для меня стала сборная России. Причём приятным разочарованием. Настолько много пиара было у неё перед континентальным первенством, что аж зашкаливало! На российских каналах все наперебой говорили: мол, такая сильная команда! Но лично я ничуть на это не надеялся, тем более что за российским чемпионатом с некоторых пор не слежу.

Нынешняя сборная России — настолько слабая команда, что даже и речи быть не может! Самая большая в мире страна оказалась самой слабой в футболе. И самое главное, что у россиян нет выхода из охватившего их кризиса. Впрочем, нужно в первую очередь смотреть за собой. Считаю, что украинская сборная вполне достойно выступила на Евро-2020», — приводит слова Шарана Fanday.net.