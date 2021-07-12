Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Александрии»: сборная России на Евро-2020 стала приятным разочарованием

Экс-тренер «Александрии»: сборная России на Евро-2020 стала приятным разочарованием
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020.

«Наибольшим разочарованием на Евро-2020 для меня стала сборная России. Причём приятным разочарованием. Настолько много пиара было у неё перед континентальным первенством, что аж зашкаливало! На российских каналах все наперебой говорили: мол, такая сильная команда! Но лично я ничуть на это не надеялся, тем более что за российским чемпионатом с некоторых пор не слежу.

Нынешняя сборная России — настолько слабая команда, что даже и речи быть не может! Самая большая в мире страна оказалась самой слабой в футболе. И самое главное, что у россиян нет выхода из охватившего их кризиса. Впрочем, нужно в первую очередь смотреть за собой. Считаю, что украинская сборная вполне достойно выступила на Евро-2020», — приводит слова Шарана Fanday.net.

Новость по теме
«Результат неудовлетворительный». Оздоев — о выступлении сборной России на Евро-2020
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021