«Милан» намерен арендовать Влашича у ЦСКА с правом выкупа

«Милан» продолжает переговоры с ЦСКА о возможном переходе полузащитника армейцев Николы Влашича, сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, сделка оценивается в € 25 млн, поэтому миланский клуб рассчитывает арендовать хорватского футболиста с правом выкупа. В качестве альтернативы «Милан» рассматривает возможность аренды Влашича с опцией обязательного выкупа контракта. Ранее сообщалось, что сделка может сорваться из-за запросов московского клуба.



Напомним, Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.

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