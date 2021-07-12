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Футбольная ассоциация Англии проведёт проверку по поводу безопасности «Уэмбли»

Футбольная ассоциация Англии проведёт проверку по поводу безопасности «Уэмбли»
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Футбольная ассоциация Англии заявила, что проведёт полное расследование того, как люди без билетов смогли нарушить правила безопасности и попасть на «Уэмбли» во время финала Евро-2020.

Представитель стадиона заявил во время матча, что несколько людей проникло на стадион и что сотрудники службы безопасности и стюарды работают над их удалением с территории объекта.

Однако поступали сообщения о том, что фанаты без билетов находились на стадионе в течение всего матча, а владельцы настоящих билетов сталкивались с людьми, которые занимают их места.

«Мы проведём полный обзор и будем работать с полицией, чтобы поймать всех причастных.

Все, кто будет пойман, очевидно, потеряют доступ к посещению стадионов в Англии. Мы управляем стадионом, а не крепостью. У нас работает фантастическая служба безопасности, и она никогда не видела ничего подобного», — заявил исполнительный директор ФА Марк Буллингем.

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