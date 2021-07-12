Футбольная ассоциация Англии проведёт проверку по поводу безопасности «Уэмбли»

Футбольная ассоциация Англии заявила, что проведёт полное расследование того, как люди без билетов смогли нарушить правила безопасности и попасть на «Уэмбли» во время финала Евро-2020.
Представитель стадиона заявил во время матча, что несколько людей проникло на стадион и что сотрудники службы безопасности и стюарды работают над их удалением с территории объекта.
Однако поступали сообщения о том, что фанаты без билетов находились на стадионе в течение всего матча, а владельцы настоящих билетов сталкивались с людьми, которые занимают их места.
«Мы проведём полный обзор и будем работать с полицией, чтобы поймать всех причастных.
Все, кто будет пойман, очевидно, потеряют доступ к посещению стадионов в Англии. Мы управляем стадионом, а не крепостью. У нас работает фантастическая служба безопасности, и она никогда не видела ничего подобного», — заявил исполнительный директор ФА Марк Буллингем.
- 12 июля 2021
-
16:49
-
16:44
-
16:35
-
16:31
-
16:29
-
16:13
-
16:10
-
15:56
-
15:52
-
15:50
-
15:42
-
15:32
-
15:13
-
15:08
-
14:55
-
14:48
-
14:43
-
14:42
-
14:28
-
14:18
-
14:08
-
14:06
-
14:05
-
14:00
-
13:47
-
13:42
-
13:39
-
13:28
-
13:12
-
13:11
-
13:03
-
13:03
-
12:51
-
12:49
-
12:40