Акинфеев — о переходе Лунёва: в Германии тяжело. Даже «Бавария» пропускает по 30-40 голов

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал переход голкипера «Зенита» Андрея Лунёва в леверкузенский «Байер».
«Только рад за него. В России у него было всё — чемпионство, Лига чемпионов, много сухих матчей, сборная. Для него этот переход — очередной шаг в карьере. Надеюсь, у него получится. Всегда тяжело уезжать в другую страну, а тем более в Германию, зная их стиль футбола и всё остальное. Там даже «Бавария» пропускает по 30-40 голов. Андрею могу только пожелать удачи. Дай бог, чтобы он выиграл конкуренцию у Градецки», — сказал Акинфеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов.
- 12 июля 2021
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