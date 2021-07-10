«Первые часы в стане чёрно-красных». «Байер» выложил видео с Андреем Лунёвым

Пресс-служба «Байера» опубликовала видео с новичком команды, российским голкипером Андреем Лунёвым. Сегодня, 10 июля, немецкий клуб объявил о подписании контракта с вратарём.
«Первые часы в стане чёрно-красных позади», — подписала видео пресс-служба клуба.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Байера».
Напомним, этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.
На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России, однако в заявку национальной команды на чемпионат Европы — 2020 экс-голкипер «Зенита» не попал.
В минувшем розыгрыше Бундеслиги леверкузенский «Байер» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 34 матчах чемпионата Германии.
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