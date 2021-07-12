«Ростов» уступил венгерской «Кишварде», «Ахмат» потерпел поражение от «Богемианса»
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В товарищеском матче «Ростов» проиграл венгерской «Кишварде». Встреча завершилась со счётом 1:2.
На 6-й минуте матча счёт открыл нападающий Ясмин Мешанович. На 31-й минуте Мешанович оформил дубль. Во втором тайме защитник «Ростова» Максим Осипенко отыграл один мяч.
В другом контрольном матче «Ахмат» проиграл чешскому «Богемианс 1905». Матч завершился со счётом 1:3.
В первом товарищеском матче дня «Ростов» переиграл «Локомотив». Игра прошла на стадионе «Зафенштадион» в Бад-Блумау (Австрия) и завершилась победой ростовской команды со счётом 2:1. «Ахмат» же сегодня проиграл чешскому «Словану». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Либереца. Полузащитник грозненцев Даниил Уткин не реализовал пенальти.
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