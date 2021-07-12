Орлов: у Лунёва в «Байере» будет меньше зарплата, но он говорит, что на него рассчитывают

Комментатор Геннадий Орлов рассказал о разговоре с голкипером «Зенита» Андреем Лунёвым перед его переходом в немецкий «Байер».

«Я разговаривал с Лунёвым по телефону после медосмотра, который он прошёл в «Байере». Он сказал, что его четыре с половиной часа крутили — от пальца до головы. Признали, что практически здоров.



Лунёв находится в прекрасном настроении, хотя зарплата у него там меньше. И там же играет вратарь сборной Финляндии Градецки. Однако Андрей говорит: «Когда меня приглашали, говорили, что рассчитывают». То есть о роли запасного вратаря разговора нет. Они его берут как основного. Ну или, может, для конкуренции.



Мне кажется, у Лунёва там получится. Он воодушевлён. Это новый вызов для него. Я такого улыбающегося Андрея не помню. Пожелаем ему успехов», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».