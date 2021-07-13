«Сердце разбито». Принц Уильям обратился к сборной Англии после поражения в финале Евро

Герцог Кембриджский и президент Футбольной ассоциации Англии Принц Уильям обратился к сборной Англии после поражения в финале Евро-2020 со сборной Италии.

«Сердце разбито. Поздравляю сборную Италии с великой победой. Сборная Англии, вы зашли так далеко, но, к сожалению, на этот раз это был не наш день. Вы все можете гордиться собой — я знаю, что это ещё не всё», — приводятся слова Уильяма в «твиттере» Герцога и Герцогини Кембриджских.

Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды. После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.