Жерар Пике: сборной Италии снова помогло то, что они били первыми в серии пенальти
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о серии послематчевых пенальти в матче между сборными Англии и Италии в финале Евро-2020.
«Италия заслуженно выиграла Евро-2020. Это лучшая команда турнира. Тем не менее тот факт, что они били первыми в серии пенальти, снова помог ему. Это позволило им ошибиться, как в матче со сборной Испании, но остаться в игре», — написал Пике в своём «твиттере».
Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды. После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.
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