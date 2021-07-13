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Перес прокомментировал слив телефонного разговора, в котором он оскорбил Рауля и Касильяса

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал слив аудиозаписи телефонного разговора 2006 года, в котором он нелестно высказался о легендах «Королевского клуба» — нападающем Рауле Гонсалесе и голкипере Икере Касильясе, назвав их «величайшими аферистами в истории «Реала».

«Я думаю, что распространяемая новость, в которой собраны приписываемые мне фразы, нуждается в уточнениях:

Воспроизводимые фразы произносятся в разговорах, тайно записанных Хосе Антонио Абелланом, который много лет безуспешно пытается их продать. Для меня удивительно, что их кто-то купил спустя столько времени.

Это отдельные фразы разговоров, вырванные из широкого контекста, в котором они произносились.

Пусть они воспроизводятся сейчас, по прошествии стольких лет, я понимаю, что вы недовольны моим участием в создании Суперлиги.

Я передал дело в руки моих адвокатов, которые изучают возможные действия», — приводит слова Переса официальный сайт «Реала».