Перес прокомментировал слив телефонного разговора, в котором он оскорбил Рауля и Касильяса

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал слив аудиозаписи телефонного разговора 2006 года, в котором он нелестно высказался о легендах «Королевского клуба» — нападающем Рауле Гонсалесе и голкипере Икере Касильясе, назвав их «величайшими аферистами в истории «Реала».
«Я думаю, что распространяемая новость, в которой собраны приписываемые мне фразы, нуждается в уточнениях:
Воспроизводимые фразы произносятся в разговорах, тайно записанных Хосе Антонио Абелланом, который много лет безуспешно пытается их продать. Для меня удивительно, что их кто-то купил спустя столько времени.
Это отдельные фразы разговоров, вырванные из широкого контекста, в котором они произносились.
Пусть они воспроизводятся сейчас, по прошествии стольких лет, я понимаю, что вы недовольны моим участием в создании Суперлиги.
Я передал дело в руки моих адвокатов, которые изучают возможные действия», — приводит слова Переса официальный сайт «Реала».
- 13 июля 2021
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