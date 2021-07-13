Источник: президент «Реала» называл Рауля и Касильяса главными аферистами в истории клуба

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес нелестно высказался о легендах «Королевского клуба» — нападающем Рауле Гонсалесе и голкипере Икере Касильясе. В распоряжение издания El Confidencial попала аудиозапись телефонного разговора 2006 года, на которой Перес назвал Рауля и Касильяса «величайшими аферистами в истории клуба».

«Касильяс — не голкипер для «Реала». Он никогда таковым не являлся. Это стало большим провалом для нас. Его поклонники сильно его защищают… Что ж, Касильяс — это одна из величайших афер, а вторая — Рауль. Два величайших афериста в истории «Реала»: первый — Рауль, а второй — Касильяс.

Игроки очень эгоистичны, на них совершенно нельзя рассчитывать, а тот, кто это делает, ошибается, они вас подведут, это глупо. У меня ужасное мнение об игроках», — сказал Перес в телефонном разговоре в 2006 году.

Напомним, Рауль и Касильяс расстались с клубом не на лучшей ноте. «Реал» отказался продлевать контракты со своими легендами, как только они перестали подходить клубу по возрасту. При этом сами игроки были готовы пойти на компромисс, дабы остаться в стане «галактикос».