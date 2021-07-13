РПЛ выступила с заявлением после публикации проекта реформы чемпионата от РФС
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В Российской Премьер-Лиге отреагировали на опубликованный «Рейтингом букмекеров» проект реформы отечественного футбола, созданный Российским футбольным союзом. Если изменения вступят в силу, они затронут и РПЛ. В частности, в чемпионате введут швейцарскую систему.
«Существуют разные взгляды на развитие лиги, в том числе и разные проекты реформ, направленные на улучшение спортивной и маркетинговой составляющих. При выборе конкретного сценария следует применять всесторонний и комплексный анализ.
Прежде чем принимать тот или иной проект, нужно, чтобы его обязательно рассмотрели в клубах, комитете профессионального футбола РФС, изучили все плюсы и минусы», — говорится в заявлении пресс-службы РПЛ.
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