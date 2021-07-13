В «Нижнем Новгороде» отказались комментировать информацию о проблемах с финансированием

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов отказался комментировать информацию о проблемах с финансированием клуба.

«На ваши вопросы про финансирование пока не смогу ответить», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что у футбольного клуба «Нижний Новгород» серьёзные финансовые проблемы. За 10 дней до старта нового сезона Российской Премьер-Лиги у клуба нет генерального спонсора.

Из областного бюджета «Нижнему Новгороду» будет выделено чуть более 300 млн рублей, но этой суммы недостаточно для полноценного функционирования клуба. Клуб убеждён, что бюджет на один сезон при игре в РПЛ должен быть не менее 1 млрд рублей.

Учитывая плачевную ситуацию с поиском спонсора, «Нижний Новгород» обратился в Министерство спорта РФ с просьбой найти им достойного спонсора среди крупных федеральных компаний.