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Президент «Адана Демирспор» подтвердил факт переговоров с Давидом Луисом

Президент «Адана Демирспор» подтвердил факт переговоров с Давидом Луисом
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Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак подтвердил факт переговоров с бразильским защитником Давидом Луисом.

«Да, мы разговаривали с Давидом. Переговоры будут продолжены через его агентов. Надеюсь, мы сможем завершить их успешно», — приводит слова Санджака TRT Spor.

Ранее появилась информация, что турецкий клуб предложил бразильскому футболисту, находящемуся в статусе свободного агента, двухлетнее соглашение. Портал Transfermarkt сообщает, что футболист продолжает восстановление после травмы подколенного сухожилия, сроки которого неизвестны.

В прошлом сезоне за «Арсенал» Давид Луис провёл 30 матчей, в которых забил два мяча. «Адана Демирспор» по итогам минувшего сезона стал победителем первой лиги Турции и вернулся в высший дивизион страны после 26 лет отсутствия.

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