Давид Луис может перебраться в Турцию и стать одноклубником Балотелли

После подписания 30-летнего итальянского нападающего Марио Балотелли турецкий «Адана Демирспор» нацелился на 34-летнего бразильского защитника Давида Луиса, известного по выступлениям за «Челси», «ПСЖ» и «Арсенал». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Как отмечает источник, клуб из Турции уже вступил в переговоры с бразильцем, находящемся в статусе свободного агента. Игроку предлагается двухлетнее соглашение.

В прошлом сезоне за «Арсенал» Давид Луис провёл 30 матчей, в которых забил два мяча. Портал Transfermarkt сообщает, что футболист продолжает восстановление после травмы подколенного сухожилия, сроки которого неизвестны.



В минувшем сезоне «Адана Демирспор» стал победителем первой лиги Турции и вернулся в высший дивизион страны после 26 лет отсутствия.