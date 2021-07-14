Экс-игрок «Локомотива» Эдер поддержал Рашфорда, Санчо и Сака после расистских оскорблений

Бывший нападающий «Локомотива» Антонио Эдер высказался о расистских оскорблениях в адрес игроков сборной Англии Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака после финала Евро-2020.



«Я планировал опубликовать видео и фото с собой и кубком, поделиться удивительным опытом. Но, возвращаясь домой, я всё время думал о трёх талантливых игроках, молодых ребятах, которые отстаивают честь своей страны, выкладываются на 100%, которые теперь не только винят себя за поражение, но, вдобавок ко всему, имеют дело с расистами и оскорблениями. Это выводит меня из себя.



Вероятно, 99% темнокожих людей, наблюдавших за финалом, понимали, что это приведёт к всплеску расизма. Эта ситуация показала, что расизм всё ещё присутствует не только в футболе, но и в обществе. Вот почему футбольное сообщество не должно допускать расизма. Потому что это лишь один пример того, что происходит каждый день, и большая часть этого никогда не попадает в социальные сети», — написал Эдер на своей странице в «Инстаграме».



В серии пенальти финала Евро-2020 Италия — Англия 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды (1:1, 3:2 — по пенальти). После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.

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