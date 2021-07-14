«Динамо» Загреб вышло во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором исландский «Валур» встретился с загребским «Динамо». Встреча состоялась в Рейкьявике на стадионе «Водафонвелльринн» и завершилась победой «Динамо» со счётом 2:0.

«Динамо» открыло счёт в матче на 31-й минуте. Гол в свой актив записал Лука Иванушец. Под занавес матча Мислав Оршич удвоил преимущество в счёте и поставил окончательную точку в этой встрече.

Первый матч также завершился победой «Динамо» со счётом 3:2.

Во втором квалификационном раунде «Динамо» встретится с «Омонией». Первый матч пройдёт 21 июля. Ответная встреча состоится 28 июля.

«Валур», в свою очередь, выступит во втором квалификационном раунде Лиги конференций.