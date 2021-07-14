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«Динамо» Загреб вышло во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Динамо» Загреб вышло во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
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Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором исландский «Валур» встретился с загребским «Динамо». Встреча состоялась в Рейкьявике на стадионе «Водафонвелльринн» и завершилась победой «Динамо» со счётом 2:0.

«Динамо» открыло счёт в матче на 31-й минуте. Гол в свой актив записал Лука Иванушец. Под занавес матча Мислав Оршич удвоил преимущество в счёте и поставил окончательную точку в этой встрече.
Первый матч также завершился победой «Динамо» со счётом 3:2.

Во втором квалификационном раунде «Динамо» встретится с «Омонией». Первый матч пройдёт 21 июля. Ответная встреча состоится 28 июля.

«Валур», в свою очередь, выступит во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 июля 2021, вторник. 23:00 МСК
Валур
Рейкьявик, Исландия
Окончен
0 : 2
Динамо З
Загреб, Хорватия
0:1 Иванушец – 31'   0:2 Оршич – 88'
Комментарии
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