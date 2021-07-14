Кьеллини крикнул слово-проклятие по время удара Сака в финале Евро-2020

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини выкрикнул слово «кирикочо» во время удара англичанина Букайо Сака в серии пенальти в финале Евро-2020. Как сообщает ESPN, слово используют, чтобы заставить соперника ошибиться.

Слово «кирикочо» обычно кричат, когда кто-то бьёт пенальти, опасный штрафной или готовится к удару после выхода один на один. Считается, что этот крик заставляет игрока допустить ошибку.

Напомним, что игрок «Арсенала» Сака не забил, в результате чего Италия стала победителем чемпионата Европы.

Кьеллини (36 лет и 331 день) стал самым возрастным капитаном в истории чемпионатов Европы, обойдя Джанлуиджи Буффона, который играл в финале с Испанией на Евро-2012 (34 года 154 дня). На турнире Джорджо провёл 5 игр, пропустив из-за травмы матчи со сборными Уэльса и Австрии. Для центрального защитника финальный матч станет 95-м за всю карьеру в составе национальной команды.