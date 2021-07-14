«Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму. Она посвящена чемпионскому голу Агуэро

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы на сезон-2021/2022.
Экипировка выполнена в традиционном голубом стиле. При этом, в отличие от последних лет, в этот раз голубыми будут и шорты. Форма посвящена чемпионскому голу нападающего Серхио Агуэро в заключительном матче сезона-2011/2012 с «Куинз Парк Рейнджерс» (3:2). На внутренней стороне футболки написано время забитого мяча — 93:20. Техническим спонсором «горожан» является немецкая фирма Puma.
Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» в минувшем сезоне стал чемпионом Англии, а также завоевал Кубок лиги. В Кубке Англии подопечные Хосепа Гвардиолы добрались до полуфинала, где уступили «Челси». Также «горожане» дошли до финала Лиги чемпионов, где вновь проиграли синим.
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