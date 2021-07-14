Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум завершил карьеру

Бывший игрок ЦСКА Понтус Вернблум завершил профессиональную карьеру. Летом 35-летний футболист перенесёт операцию на колене, после чего пройдёт длительный курс восстановления.



«Грустно, но я рад, что мне удалось завершить карьеру здесь, где ещё в детстве я мечтал играть. Я бы хотел продолжать играть, но моё тело не хочет этого так же сильно, как хочу я. Трудное решение, но я должен прислушиваться к сигналам своего тела», — цитирует Вернблума пресс-служба «Гётеборга».



Вернблум защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2018 год. С армейцами швед трижды становился чемпионом России, дважды завоёвывал Суперкубок и однажды Кубок страны. В ходе своей карьеры 35-летний хавбек также выступал за «Гётеборг» и «АЗ Алкмар».

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