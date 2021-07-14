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Гол Вагнера Лава помог «Кайрату» обыграть «Маккаби» Х и пройти во 2-й раунд отбора ЛЧ

Гол Вагнера Лава помог «Кайрату» обыграть «Маккаби» Х и пройти во 2-й раунд отбора ЛЧ
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Во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА казахстанский «Кайрат» переиграл израильский «Маккаби» Хайфа. Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Алматы (Казахстан) и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 10-й минуте счёт открыл форвард «Кайрата» Вагнер Лав, выступавший за московский ЦСКА. Преимущество казахстанцев увеличил полузащитник Айбол Абикен. В добавленное время красную карточку получил сначала защитник «Кайрата» Сергей Кейлер, а затем и полузащитник израильской команды Али Мохамед.

Первый матч между командами завершился ничьей (1:1). «Кайрат» проходит во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, где ему предстоит сыграть с сербской «Црвеной Звездой».

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
14 июля 2021, среда. 17:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
2 : 0
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
1:0 Лав – 10'   2:0 Абикен – 66'
Удаления: Кейлер – 90+2' / Мохамед – 90+2'
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