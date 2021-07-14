Гол Вагнера Лава помог «Кайрату» обыграть «Маккаби» Х и пройти во 2-й раунд отбора ЛЧ
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Во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА казахстанский «Кайрат» переиграл израильский «Маккаби» Хайфа. Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Алматы (Казахстан) и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 10-й минуте счёт открыл форвард «Кайрата» Вагнер Лав, выступавший за московский ЦСКА. Преимущество казахстанцев увеличил полузащитник Айбол Абикен. В добавленное время красную карточку получил сначала защитник «Кайрата» Сергей Кейлер, а затем и полузащитник израильской команды Али Мохамед.
Первый матч между командами завершился ничьей (1:1). «Кайрат» проходит во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, где ему предстоит сыграть с сербской «Црвеной Звездой».
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