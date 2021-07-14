Осетинский суд отказал Черчесову в покупке земли по льготной цене

Суд в Северной Осетии отказал бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову в покупке земли под рыбный завод, сообщает телеграм-канал Mash.



Черчесов и его компания «Арлан Фиш» пытались добиться льготной продажи участка в 60 тысяч квадратных метров у реки Курентидон. Владельцы компании арендовали этот участок несколько лет, но построили много бассейнов для форели, поэтому решили, что его пора оформлять в собственность.



Сначала «Арлан Фиш» хотела взять участок по кадастровой стоимости — за 90 тысяч рублей. Муниципальные власти не согласились на сделку. Компания Черчесова затем предложила 284,7 тысяч рублей, но снова пришёл отказ. «Арлан Фиш» стала судиться с властями Северной Осетии, но это не принесло успеха. Арбитражный суд отклонил оба иска компании Черчесова.

Весной сообщалось, что Черчесов вошел в составе учредителей компании «Арлан Фиш». Станиславу Саламовичу принадлежат более 51% акций. Совладельцем компании является известный агент Алан Агузаров.