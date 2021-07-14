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«Краснодар» сыграл вничью с чешским клубом в товарищеском матче

«Краснодар» сыграл вничью с чешским клубом в товарищеском матче
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В товарищеском матче «Краснодар» встречался с «Динамо» из Ческе-Будеёвице. Игра прошла на стадионе «Вальдштадион» в Вайдринге (Австрия) и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 7-й минуте счёт открыл нападающий чешского клуба Ондржей Мигалик. На 57-й минуте форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов сравнял счёт. На 71-й минуте полузащитник Эдуард Сперцян вывел российскую команду вперёд. На 82-й минуте итоговый счёт установил форвард «Динамо» Форчун Бэсси.

В минувшем сезоне «Краснодар» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах команда набрала 41 очко. От зоны еврокубков «быков» отделило 12 очков, от зоны вылета — 19. В ходе сезона у коллектива сменился главный тренер — вместо Мурада Мусаева краснодарцев возглавил Виктор Гончаренко, который до этого работал в ЦСКА.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
14 июля 2021, среда. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
2 : 2
Динамо ЧБ
Ческе-Будеёвице, Чехия
0:1 Мигалик – 7'   1:1 Сулейманов – 57'   2:1 Сперцян – 71'   2:2 Бэсси – 82'
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