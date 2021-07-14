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«Алашкерт» Григоряна победил «Коннах Куэй» и сыграет с «Шерифом» во 2-м раунде отбора ЛЧ

«Алашкерт» Григоряна победил «Коннах Куэй» и сыграет с «Шерифом» во 2-м раунде отбора ЛЧ
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Во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА армянский «Алашкерт» переиграл валлийский «Коннах Куэй». Встреча проходила на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване и завершилась со счётом 1:0 (после д.в.).

В основное время матча команды голов не забили. На 112-й минуте полузащитник «Алашкерта» Венсан Бесекур стал автором единственного мяча.

В первом матче была зафиксирована ничья со счётом 2:2. Благодаря победе в овертайме «Алашкерт», которым руководит Александр Григорян, прошёл во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с молдавским «Шерифом». Вчера во втором матче первого квалификационного раунда «Шериф» переиграл албанскую «Теуту». Встреча проходила на стадионе «Шериф» в Тирасполе (Молдавия) и завершилась со счётом 1:0.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
14 июля 2021, среда. 18:00 МСК
Алашкерт
Мартуни, Армения
Окончен
1 : 0
ДВ
Коннас Куэй
Коннас Куэй, Уэльс
1:0 Bezecourt – 112'
Комментарии
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