«Алашкерт» Григоряна победил «Коннах Куэй» и сыграет с «Шерифом» во 2-м раунде отбора ЛЧ

Во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА армянский «Алашкерт» переиграл валлийский «Коннах Куэй». Встреча проходила на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване и завершилась со счётом 1:0 (после д.в.).

В основное время матча команды голов не забили. На 112-й минуте полузащитник «Алашкерта» Венсан Бесекур стал автором единственного мяча.

В первом матче была зафиксирована ничья со счётом 2:2. Благодаря победе в овертайме «Алашкерт», которым руководит Александр Григорян, прошёл во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с молдавским «Шерифом». Вчера во втором матче первого квалификационного раунда «Шериф» переиграл албанскую «Теуту». Встреча проходила на стадионе «Шериф» в Тирасполе (Молдавия) и завершилась со счётом 1:0.