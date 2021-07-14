Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями от перехода в «ПСЖ»
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Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился впечатлениями от перехода в «Пари Сен-Жермен». Контракт итальянского голкипера с парижанами рассчитан до 30 июня 2026 года.
«Переживаю буру эмоций в связи с победой на Евро-2020 и этим переходом. Я очень рад быть частью великого клуба. Я здесь, чтобы помочь команде побеждать. «ПСЖ» — отличный клуб с большой историей, и я счастлив быть его частью.
Сейчас я открываю новую главу в жизни. Я вырос в «Милане» как игрок и готов к новому приключению. Моя цель — расти дальше, тренируясь и не устанавливая ограничений. За последние годы у меня накопился большой опыт. Хочу больше побеждать и радовать болельщиков», — приводит слова Доннаруммы пресс-служба «ПСЖ».
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