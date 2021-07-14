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Федун — о победе «Спартака»: сегодня «Рубин» поддавался

Федун — о победе «Спартака»: сегодня «Рубин» поддавался
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Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал результат матча предсезонного турнира с «Рубином» (4:0).

«Сегодня они поддавались. Через 10 дней у нас ещё одна игра с «Рубином».«Спартак» играл на расслабоне? На расслабоне играли не мы, а они», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

На 10-й минуте спартаковцы открыли счёт — полузащитник Виктор Мозес реализовал пенальти. На 56-й минуте форвард Александр Соболев увеличил преимущество москвичей. Соболев отыгрался с полузащитником Михаилом Игнатовым, далее прошёл вдоль линии штрафной, оторвавшись от защитника, а в завершении нанёс удар в угол ворот. Спустя две минуты хавбек Роман Зобнин забил красивый гол, обыграв нескольких человек. На 63-й минуте со штрафного защитник Георгий Джикия забил четвёртый гол.

«Спартак» набрал 6 очков и стал лидером предсезонного турнира. «Рубин» (3) — на третьем месте.

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