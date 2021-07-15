Вице-президент «Ювентуса» высказался о будущем Роналду в клубе

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед отреагировал на слухи о возможном уходе из туринского клуба 36-летнего звёздного португальского нападающего Криштиану Роналду.



«Никто из окружения Роналду не говорил нам, что он хочет уйти, я жду его в «Ювентусе». В ожидании, когда он вернётся из отпуска 25 июля», — цитирует Недведа журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что португальский агент Жорже Мендеш рассчитывает в ближайшее время провести встречу с новым спортивным директором «Ювентуса» Федерико Керубини для того, чтобы прояснить ситуацию с будущим Роналду.



Напомним, Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.

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