СМИ опубликовали скандальные высказывания Переса о дель Боске во времена работы в «Реале»

В Сети продолжает появляться расшифровка ярких и скандальных высказываний президента «Реала» Флорентино Переса, с опубликованных аудиозаписей его разговоров. На этот раз эмоциональная речь коснулась работы известного тренера Висенте дель Боске, возглавлявшего «Королевский клуб» с 1999 по 2003 года.

«Дель Боске не умеет тренировать и не разбирается в тактике. Он болван. Ему не предлагают работу, потому что все знают, что он не тренер. Дель Боске – самый большой обман, который я видел в своей жизни.

Я хотел бы попросить вас поговорить с президентом «Бешикташа», чтобы он рассказал вам о том чувствах, которые он испытывал, когда его клуб возглавлял дель Боске.

Висенте не мог контролировать раздевалку, полную звёздных футболистов, таких как Бекхэм, Фигу или Зидан. Фигу перешёл в «Реал» и стал близким другом Рауля, они оба вместе с Йерро управляли раздевалкой. Бедный Висенте, он там ничего не решал.

Говорят, он собирается возглавить сборную Испании? Только его там не хватало», — цитирует опубликованные слова Переса издание Marca.

Ранее стало известно, что Перес не оставит без ответа публикации с его скандальными высказываниями прошлых лет. Глава «Королевского клуба» уже передал необходимые документы юридической фирме. В ближайшее время Перес и его представители подадут в суд на издание, опубликовавшее данный аудиоматериал.