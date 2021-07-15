«Бавария» интересуется Кьезой, «Ювентус» не хочет продавать игрока

«Бавария» связывалась с агентом форварда «Ювентуса» Федерико Кьезой, мюнхенцы хотели бы заполучить игрока. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
Однако, по информации источника, «Ювентус» не хочет продавать нападающего ни при каких условиях. Также сообщается, что нападающий очень доволен условиями в «Ювентусе» и не хотел бы покидать клуб.
Ранее «Челси» предпринял попытку заполучить Кьезу. Лондонский клуб сделал предложение по 23-летнему футболисту в размере € 100 млн и хотел начать переговоры, исходя из этой суммы. Однако туринцы отказались даже обсуждать потенциальную сделку.
Напомним, сборная Италии выиграла Евро-2020, а Кьеза стал одним из самых ярких футболистов команды. Форвард провёл семь матчей и забил два гола.
В «Ювентус» Федерико перешёл прошлой осенью из «Фиорентины». В минувшем сезоне он принял участие в 33 встречах итальянской Серии А, забил девять мячей и отдал девять результативных передач.
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