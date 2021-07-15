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Почти половина россиян поддерживает отставку Станислава Черчесова из сборной России

Почти половина россиян поддерживает отставку Станислава Черчесова из сборной России
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди россиян после ухода Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

Как сообщается на сайте центра, решение отправить специалиста в отставку поддержали 46 процентов опрашиваемых. 20 процентов уверены, что это неверный шаг и Черчесова нужно было оставить во главе национальной команды.

Напомним, сборная России провалилась на чемпионате Европы — 2020. Национальная команда заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Подопечные Черчесова разгромно проиграли бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4) и одолели финнов со счётом 1:0. Финляндии и Дании сборная уступила по дополнительным показателям.

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