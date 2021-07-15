«Локомотив» представил три формы на сезон-2021/2022

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте представил новые комплекты игровой формы, в которых команда будет выходить на поле в следующем сезоне.



Домашняя и игровая форма традиционно выполнены в красном, зелёном и белом цветах. Третий комплект сделан чёрным с тонкими вертикальными красными полосами в честь памятника Локомотиву Л-3516, которому в этом году исполняется 15 лет. Техническим спонсором железнодорожников является немецкая фирма adidas.

Фото: Официальный сайт ФК «Локомотив»

«Локомотив» в минувшем сезоне занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах подопечные Марко Николича набрали 56 очков и уступили «Спартаку» (57) с «Зенитом» (65). В предстоящем сезоне железнодорожники выступят в Лиге Европы.