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«Локомотив» представил три формы на сезон-2021/2022

«Локомотив» представил три формы на сезон-2021/2022
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Московский «Локомотив» на своём официальном сайте представил новые комплекты игровой формы, в которых команда будет выходить на поле в следующем сезоне.

Домашняя и игровая форма традиционно выполнены в красном, зелёном и белом цветах. Третий комплект сделан чёрным с тонкими вертикальными красными полосами в честь памятника Локомотиву Л-3516, которому в этом году исполняется 15 лет. Техническим спонсором железнодорожников является немецкая фирма adidas.

Фото: Официальный сайт ФК «Локомотив»

«Локомотив» в минувшем сезоне занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах подопечные Марко Николича набрали 56 очков и уступили «Спартаку» (57) с «Зенитом» (65). В предстоящем сезоне железнодорожники выступят в Лиге Европы.

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