Александр Ерохин поддержал продажу пива на российских стадионах

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался в поддержку продажи пива на российских стадионах.



«Для меня как для футболиста главное, чтобы болельщики получали удовольствие и положительные эмоции от похода на футбол. При этом на стадионе было безопасно и интересно и взрослым, и детям. В большинстве других стран пиво на стадионах присутствует, и не вижу ничего плохого, чтобы подобное было у нас. Насколько знаю, во время домашнего чемпионата мира продажа пива была разрешена и никаких массовых инцидентов, дававших повод сомневаться в российских болельщиках, не было», — цитируют Ерохина «Известия».



Ранее появилась информация, что пивоваренная компания Heineken намерена спонсировать Российскую Премьер-Лигу, если закон о пиве будет принят. Также Heineken значится в проектном документе компании Hypercube, которая разрабатывает реформу российского футбола для РФС.

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